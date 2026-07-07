Van'ın Hızlı Tren Planlamasındaki Yokluğu Eleştirildi - Son Dakika
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Van'ın Hızlı Tren Planlamasındaki Yokluğu Eleştirildi

Van\'ın Hızlı Tren Planlamasındaki Yokluğu Eleştirildi
07.07.2026 12:18
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Van OSB Başkanı Aslan, 2053 vizyonu içinde Van'ın yer almadığını kabul etmediklerini belirtti.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklanan 2053 vizyonu ve hızlı tren planlamasında Van'ın yer almamasını kabul etmediklerini söyledi.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Türkiye'yi demir ağlarla örme hedefinde Van ve çevre illerin görmezden gelindiğini vurguladı. Türkiye'nin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birbirine bağlama hedefinde bölgenin lojistik ve stratejik önemine dikkat çeken Başkan Memet Aslan, "Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Hakkari ve diğer yakın illerimizin stratejik öneme sahip olmalarına rağmen bu vizyon içerisinde yer almaması kabul edilemez bir durumdur" diye sordu.

"Kesintisiz Van Gölü Demiryolu Hattı için mücadele ederken bu karar bizi üzdü"

Bölge ekonomisinin kalkınması ve dış ticarete ivme kazandırılması için yıllardır sürdürdükleri projeleri hatırlatan Başkan Aslan, "Bizler sanayiciler ve iş dünyası olarak, bölge ekonomisinin gelişmesi ve ticaret yollarının canlanması için büyük önem taşıyan 'Kesintisiz Van Gölü Demiryolu Hattı' projesi için mücadele ederken, böylesi büyük bir vizyon projesinde devre dışı bırakılmayı asla kabul etmiyoruz. Van'ın ve bölge illerinin bu planlamaya dahil edilmesi için kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Ulaşım, OSB, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van'ın Hızlı Tren Planlamasındaki Yokluğu Eleştirildi - Son Dakika

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