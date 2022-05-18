'Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı' için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
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'Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı' için hazırlıklar tamamlandı

18.05.2022 15:42
'Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı' için hazırlıklar tamamlandı

Van'da İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen ve Ortadoğu'da sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olması hedeflenen 'Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı' için hazırlıklar tamamlandı.

Van'da İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen ve Ortadoğu'da sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olması hedeflenen 'Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı' için hazırlıklar tamamlandı.

19-22 Mayıs tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 'Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı' için hazırlıklar tamamlandı. Fuarla ilgili İpekyolu Expo Fuar A.Ş. yönetiminden yapılan açıklamada, "Ortadoğu'nun ülkemize açılan kapısı konumundaki ilimizin komşu ülkelere yakın olması ve özellikle İran, Azerbaycan ve Türki Cumhuriyetlere kara, hava ve demiryolu bağlantısı, ticari anlamda ilimizi cazip bir pazar haline getirmiştir. Bunun yanında bulunduğu coğrafik konum itibarıyla hızla gelişmekte olan Van; ayrıca inşaat, yapı ve gayrimenkul sektörünün de parlayan yıldızı haline gelmiştir. Bu nedenle inşaat ve yapı sektörünün beraberinde 67 sektörü de etkilemesi ve lokomotif görevi görmesi nedeniyle fuar, tüm paydaşlarca desteklenmektedir. Gerek katılımcılarımızı ve gerekse profesyonel ziyaretçilerimizi bölgemizin ve ülkemizin inşaat potansiyeli ile fırsatları hakkında bilgilendirmek, dikkatleri bölgenin bakir inşaat ve gayrimenkul potansiyeline çekmek, bu alanlardaki emlak sektörünün avantajlarını tanıtarak, firmalarımızın karlılığı ve reelde cirolarını arttırmaları amaçlanmaktadır" denildi.

Fuarla birlikte Van YYÜ Mimarlık Fakültesi, Van İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Mühendisler Odası Van Şubesi tarafından desteklenen 'Mimarlık, İnşaat ve Çevre Zirvesi'nin de yapılacağı belirtilen açıklamada, "İnşaat Yapı ve Emlak Fuarı ve Mimarlık İnşaat ve Çevre Zirvesi tüm sektör paydaşlarınca desteklenmekte olup, katılımcı firmalara KOSGEB tarafından yüzde 60 destek sağlanmaktadır. İnşaat, yapı ve emlak sektörünün bölgedeki en kapsamlı buluşmasına İran ve Azerbaycan başta olmak üzere yurtdışından ve yurtiçinden ziyaretçi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Dekorasyon, İnşaat, Emlak, Van, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı' için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı' için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
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