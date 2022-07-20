Vatandaşın belini büken zamlar Meclis lokantasını da etkiledi! Kuzu kavurma yemek isteyen vekiller 25 lira ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Vatandaşın belini büken zamlar Meclis lokantasını da etkiledi! Kuzu kavurma yemek isteyen vekiller 25 lira ödeyecek

20.07.2022 09:58

Arka arkaya gelen ve Türkiye'nin belini büken zamlardan ucuz fiyatlarıyla bilinen Meclis lokantası da etkilendi. Yüzde 50'ye varan zammın yapıldığı Meclis lokantasında kuzu kavurmanın fiyatının 25 liraya, tavuk yemeği 15 liraya, sütlaç gibi tatlıların fiyatı da 10 liraya çıktı. Temmuz ayında maaşları 56 bin liraya yükselen vekiller artık çorba için de 1 lira fazla ödemek zorunda.

Zam yağmurundan sonunda Meclis lokantası da etkilendi. Meclis restoranlarındaki yemeklere yüzde 50'ye varan oranlarda zam geldi. Son zamla birlikte dana kavurma yemeğinin porsiyon fiyatı 22 liraya yükseldi.

KUZU KAVURMA 25 LİRAYA YÜKSELDİ

Restoranın en pahalı yemekleri arasında bulunan kuzu kavurmanın fiyatı, yeni zamla birlikte 18 liradan 25 liraya yükseldi. Ciğer-şiş ızgara ve kuzu şiş de 25 lira oldu. Sözcü'de yer alan habere göre tavuk yemeğinin porsiyon fiyatı 4 lira artarak 15 liraya, pide 15, sütlaç gibi tatlıların fiyatı da 10 liraya yükseldi.

ÇORBAYA 1 TL ZAM

Öte yandan çorba fiyatlarına da 1 lira zam geldi. Meclis'teki çay ocaklarına da bir süre önce zam gelmiş ve Türk kahvesi 1.5 TL'den 2 liraya, soda 1.75 liradan 2 liraya çıkarılmış, çay fiyatı ise 1 lira olarak kalmıştı. Piyasaya göre çok ucuz olan TBMM lokantasındaki personel memur olduğu ve elektrik, su, kira gibi masraflar da bütçeden ödendiği için, sunulan yemekler maliyetine satılıyor.

MİLLETVEKİLİ MAAŞI 56 BİN LİRA

Milletvekilleri her gün ziyaretlerine gelen çok sayıdaki seçmenine yemek ısmarlarken, fiyatlar da en düşük seviyede tutuluyor. TBMM'de halen Milletvekilleri, gazeteciler, seçmenler ve personele hizmet veren 8 lokanta bulunuyor. Milletvekillerinin maaşları yapılan zam ile birlikte temmuz ayında 40 bin liradan 56 bin liraya yükseldi.

YORUMLAR
500
Yunusemre'de işçilere yüzde 78'lik rekor zam Yunusemre'de işçilere yüzde 78'lik rekor zam AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan: 'Eskişehirlilerin menfaatine hareket edilmeli' AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan: 'Eskişehirlilerin menfaatine hareket edilmeli'

Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşın belini büken zamlar Meclis lokantasını da etkiledi! Kuzu kavurma yemek isteyen vekiller 25 lira ödeyecek - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Kaçan hırsızı tek hamlede etkisiz hale getirdi! Otoparkçının tekmesi kameraya yansıdı
09:58 Vatandaşın belini büken zamlar Meclis lokantasını da etkiledi! Kuzu kavurma yemek isteyen vekiller 25 lira ödeyecek
09:45 Erdoğan, Reisi ve Putin zirvesinde teröre karşı ortak tavır kararı
09:41 Sahte içki imalatı yapan şebekelere KOM'dan operasyon: 32 kişi gözaltına alındı
09:18 Selahattin Demirtaş, tartışma yaratan "Türkiye Açılımı yapmak zorundayız" sözlerine açıklık getirdi: Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmeyi isterim
09:18 Hakkari'de korkunç görüntüler! Evin her yerinden yılan fışkırdı
08:48 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat 12 yıl sonra aynı sette! Aşkı Memnu'nun başrolleri aynı başarıyı yakalayabilecek mi?
08:38 Putin'in İran'da topallayarak yürümesi dünyada ses getirdi
08:31 Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu
08:15 Kadıköy'de alkollü sürücü, bir kafeye daldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 10:12:14. #1.11#
SON DAKİKA: Vatandaşın belini büken zamlar Meclis lokantasını da etkiledi! Kuzu kavurma yemek isteyen vekiller 25 lira ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement