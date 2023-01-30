Vatandaşın gözünden kaçmadı! Aynı ürün 4 farklı markette, farklı etiket fiyatıyla dikkat çekti - Son Dakika
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Vatandaşın gözünden kaçmadı! Aynı ürün 4 farklı markette, farklı etiket fiyatıyla dikkat çekti

30.01.2023 13:01
Vatandaşın gözünden kaçmadı! Aynı ürün 4 farklı markette, farklı etiket fiyatıyla dikkat çekti

Tek üründe sık sık etiket fiyatı değiştirerek vatandaşı mağdur eden marketlerden bir tepki çeken hareket daha. Son olarak bir vatandaş, aynı markanın 200 gramlık bir peynirinin 4 farklı markette fiyatının eşit olmadığını fark etti. Dikkatli vatandaş marketlerin etiket oyununu gözler önüne serdi.

Vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında yüksek gıda fiyatları geliyor. Son aylarda marketlerin uyguladığı art arda gelen zamlar, fahiş fiyatlar vatandaşı canından bezdirdi. Zam yağmuru öyle bir hal aldı ki bazı marketlerde gün aşırı etiketler değiştirildi.

ETİKETLER SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Konu hakkında şikayetler artınca 5 büyük zincir markete yönelik operasyon başlatıldı ve raflardaki etiketler mercek altına alındı. Ancak bu soruşturma da marketlerin tutarsız etiket politikasına fayda etmedi.

AYNI ÜRÜN FARKLI FİYATLAR

Son olarak bir ürünün 4 farklı markette birbirinden alakasız fiyatlara satışa sunulduğu ortaya çıktı. 200 gramlık rendelenmiş mozzarella peyniri bir markette 45,90 liraya satılırken, bir başka markette ise 69,90 TL'ye satışa sunuldu. Aynı ürünün 400 gramlık paketi ise başka bir marketin uygulamasında 23,30 lira olarak kaydedildi.

İşte o ürünler:

Aynı ürün, farklı fiyatlar! Marketlerdeki tutarsız etiketler pes dedirtti
Aynı ürün, farklı fiyatlar! Marketlerdeki tutarsız etiketler pes dedirtti
Aynı ürün, farklı fiyatlar! Marketlerdeki tutarsız etiketler pes dedirtti
Aynı ürün, farklı fiyatlar! Marketlerdeki tutarsız etiketler pes dedirtti
YORUMLAR (1)
  • cemal aslan: Birisi %4 kar marjından bahsediyordu. Ticaret ahlakı kalmamış, vatandaşın kanını emiyorlar. Cevap Yaz 31 2 Yayından Kaldır
500
Dikkatli vatandaş fark etti! Aynı ürünün 4 farklı marketteki etiket fiyatı 'Bu nasıl olabilir?' dedirtti Dikkatli vatandaş fark etti! Aynı ürünün 4 farklı marketteki etiket fiyatı 'Bu nasıl olabilir?' dedirtti Osmaniye'de Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geldi: 'Yemek Parasını Otobüse Veriyoruz, Yarı Aç Geziyoruz' Osmaniye'de Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geldi: 'Yemek Parasını Otobüse Veriyoruz, Yarı Aç Geziyoruz'

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Son Dakika Ekonomi Vatandaşın gözünden kaçmadı! Aynı ürün 4 farklı markette, farklı etiket fiyatıyla dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaşın gözünden kaçmadı! Aynı ürün 4 farklı markette, farklı etiket fiyatıyla dikkat çekti - Son Dakika
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