Ver.di, 150 bin özel banka çalışanını ülke çapında ilk uyarı grevine çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ver.di, 150 bin özel banka çalışanını ülke çapında ilk uyarı grevine çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Ver.di, ücret artışı anlaşmazlığında özel banka çalışanlarını gelecek hafta ülke çapında ilk uyarı grevine çağırdı. 2 Kasım'daki müzakereler öncesi pazartesi Hamburg'da tam gün grevler yapılacak; süreç yaklaşık 150 bin çalışanı ilgilendiriyor.

Almanya'nın en büyük işçi sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), ücret artışı anlaşmazlığı kapsamında özel bankalarda çalışanları gelecek hafta ülke çapında ilk uyarı grevine gitmeye çağırdı.

Ver.di tarafından yapılan açıklamada, grevlerin amacının, 2 Kasım'da düzenlenecek ikinci tur müzakereler öncesinde işverenler üzerindeki baskıyı artırmak olduğu belirtildi.

Özel Bankalar İşveren Derneğinin (AGV Banken) 8 Ekim'de yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısında??????? teklif sunmadığı ve çalışanların temel taleplerini reddettiği hatırlatılan açıklamada, toplu iş sözleşmesi sürecinin yaklaşık 150 bin çalışanı doğrudan ilgilendirdiği aktarıldı. Sendika, bu doğrultuda pazartesi günü Hamburg'da Deutsche Bank, UniCredit ve Commerzbank şubelerini de kapsayacak şekilde tam gün "uyarı grevleri" yapılacağını bildirdi.

Açıklamada, sendikanın 12 aylık sözleşme süresi için yüzde 6 ücret artışının yanı sıra stajyerler için aylık ek 300 avro talep ettiği bildirildi.

Maaş artışının yanı sıra istihdam güvencesi ve yapay zeka kullanımı konusunda bağlayıcı düzenlemeler talep edildiği belirtilen açıklamada, yeni teknolojiye yatırım yapanların, bu teknolojiyi kullanan insanlara da yatırım yapması gerektiği vurgulandı.

Ver.di başmüzakerecisi Jan Duscheck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bankaların yüksek karlar açıklamasına rağmen maaşlar konusunda çekimser kaldığını savunarak "İşverenler geri adım atmalı. 2 Kasım'a kadar müzakere edilebilir bir teklif bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Özel Bankalar İşveren Derneği ise bankaların iyi finansal sonuçlarına rağmen sektörün ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu savundu.

Dernekten yapılan açıklamada, artan şirket iflaslarının kredi operasyonlarını olumsuz etkilediği, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle bankaların baskı altında olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA
AlmanyaEkonomiBankaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Gebze’de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu Gebze'de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Ankara’da 17 yıl önce kaybolan kadının evinin altından kemikler çıktı Ankara'da 17 yıl önce kaybolan kadının evinin altından kemikler çıktı
Arda Güler’in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
22:27
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
20:59
Ürdün’deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
Ürdün'deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
20:35
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
18:55
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u ağırladı
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
17:21
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 22:39:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Ver.di, 150 bin özel banka çalışanını ülke çapında ilk uyarı grevine çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei