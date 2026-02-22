Vergi Haftası'nın Önemi Vurgulandı - Son Dakika
Vergi Haftası'nın Önemi Vurgulandı

22.02.2026 09:44
TÜRMOB Başkanı Yıldız, vergi bilincinin toplumsal sorumluluk olduğunu belirtti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, vergi bilincinin yalnızca mali yükümlülük değil, aynı zamanda önemli bir toplumsal sorumluluk olduğunu belirterek, "Vergi, güçlü bir devlet yapısının, sürdürülebilir kamu maliyesinin ve sağlıklı ekonomik sistemin temelini oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Yıldız, her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan "Vergi Haftası"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması ve vergilerin gönüllü olarak ödenmesi alışkanlığının güçlendirilmesi amacıyla her yıl şubat ayının son haftasında Vergi Haftası'nın kutlandığını anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu hafta verginin kalkınmadaki rolünü vurgulamak ve vergiye gönüllü uyumu teşvik etmek açısından büyük önem taşımaktadır. Vergi bilinci yalnızca mali yükümlülük değil, aynı zamanda önemli bir toplumsal sorumluluktur. Vergi, güçlü bir devlet yapısının, sürdürülebilir kamu maliyesinin ve sağlıklı ekonomik sistemin temelini oluşturmaktadır. Vergi bilincinin gelişmesi, kayıt dışılığın azaltılması, adil rekabet ortamının sağlanması ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından kritik bir role sahiptir."

Yıldız, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler olarak, vergi sisteminin doğru ve etkin işlemesi ile mükellef bilincinin güçlendirilmesi adına önemli sorumluluklar üstlendiklerini vurgulayarak, "TÜRMOB camiası, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mali idaremizle işbirliği içinde çalışmaya ve vergi sistemimizin sağlıklı şekilde işlemesine katkı sunmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

