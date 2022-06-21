Verimlilik ödüllü işletmelere belge verilecek - Son Dakika
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Verimlilik ödüllü işletmelere belge verilecek

21.06.2022 08:59
Verimlilik ödüllü işletmelere belge verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda ödüle hak kazanan işletmelere "Verimlilik Ödüllü İşletme Belgesi" verecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda ödüle hak kazanan işletmelere "Verimlilik Ödüllü İşletme Belgesi" verecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması ile verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını hedefleniyor. Verimlilik konusunda yürütülen projeleri kamuoyunun gündemine taşıyan yarışma, verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin de teşvik edilmesini amaçlıyor.

8 yıldır gerçekleştirilen yarışma, sanayi, teknoloji ve verimlilik alanında yaşanan değişimlere ve gelişmelere uygun olarak güncellendi. Yarışmaya başvuru ve değerlendirme süreçleri, ödül yürütme komitesi ile bağımsız değerlendiricilerin görev ve sorumlulukları yeniden belirlendi. Projelerin değerlendirme kriterleri ile ödüllendirme uygulamalarına ilişkin konularda da değişikliğe gidildi.

Projelerin değerlendirme kriterleri ve bu kriterlerin ağırlıkları yeniden tespit edilirken yarışma sonunda ödül almaya hak kazanan işletmelere, "Verimlilik Ödüllü İşletme Belgesi" verilmesi kararlaştırıldı.

Bu yıl ki yarışma için başvurular başladı

Yapılan düzenlemeyle "2022 Verimlilik Proje Ödülleri" yarışma süreci de başladı. Yarışma, tüm işletmelere ve kamu kurumlarına açık olacak. Başvurular, "https://vpo.sanayi.gov.tr/" internet adresinden 22 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Değerlendirme aşamalarının ardından ödül almaya hak kazanan projelere ödülleri ve belgeleri takdim etmek üzere Verimlilik Proje Ödülleri Töreni düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

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