Vestel, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi taahhüdünü yeniledi - Son Dakika
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Vestel, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi taahhüdünü yeniledi

28.03.2022 10:24
Vestel, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi taahhüdünü yeniledi

Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda şekillendiren Vestel, yenilenen vizyonuyla hayatı kolaylaştıran, erişilebilir ve akıllı ürünleriyle toplumsal ve çevresel fayda oluşturan bir teknoloji şirketi olma yolunda yeni bir adım attı.

Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda şekillendiren Vestel, yenilenen vizyonuyla hayatı kolaylaştıran, erişilebilir ve akıllı ürünleriyle toplumsal ve çevresel fayda oluşturan bir teknoloji şirketi olma yolunda yeni bir adım attı.

Nisan 2021'de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) imzacısı olan Vestel, 25 Mart günü İstanbul'da düzenlenen Global Compact Türkiye Genel Kurulu'nda resmi imza törenine katılarak taahhüdünü yeniledi. Şirket, ekonomik, sosyal, çevresel ve etik kodlarını sürdürülebilirlik kimliğiyle yönetirken, bağlı bulunduğu Zorlu Holding'in Akıllı Hayat 2030 Stratejisi ışığında dünyanın geleceğine katkı sunacak faaliyetlerde bulunuyor. Vestel'in hedeflerine bağlılığının bir göstergesi olarak imzacı olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, bu yolculuğun kurumsal bir yapıda devam etmesine destek oluyor. - İSTANBUL

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Birleşmiş Milletler, İstanbul, Vestel, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vestel, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi taahhüdünü yeniledi - Son Dakika


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