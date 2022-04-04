Vestel'in Bursa'daki 7'nci ekspres mağazası hizmete başladı - Son Dakika
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Vestel'in Bursa'daki 7'nci ekspres mağazası hizmete başladı

04.04.2022 14:09
Vestel'in Bursa'daki 7'nci ekspres mağazası hizmete başladı

Vestel, fiziki alışveriş ile dijital deneyimi bir araya getirdiği ekspres mağazalarının Bursa'daki 7'nci şubesini hizmete açtı.

Vestel, fiziki alışveriş ile dijital deneyimi bir araya getirdiği ekspres mağazalarının Bursa'daki 7'nci şubesini hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüketiciye istediği ürünü anında bulma, ürün ve fiyat karşılaştırma, aynı gün teslimat gibi hizmetler sunan küçük metrekareli Vestel Ekspres mağazaların sayısı artıyor.

Bu kapsamda Bursa'daki büyümesini sürdüren şirket, Yıldırım ilçesinde açılan yeni şubeyle kentteki 7'nci ekspres mağazasını hizmete almış oldu. Türkiye genelindeki Vestel Ekspres sayısı ise 82'ye ulaştı.

Vestel markalı elektrikli süpürge, küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinin teşhir edildiği 55 metrekarelik Vestel Ekspreslerde müşteriler satışların büyük kısmının yapıldığı dijital ekranlardan tüm ürünlerin özelliklerine ve karşılaştırmalarına ulaşabiliyor. Müşteriye istediği ürünü anında bulma ve hızlı karşılaştırma imkanı tanınırken, aynı gün teslimat ve montaj hizmeti sunuluyor.

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alışveriş, Vestel, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vestel'in Bursa'daki 7'nci ekspres mağazası hizmete başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vestel'in Bursa'daki 7'nci ekspres mağazası hizmete başladı - Son Dakika
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