Vezirköprü Canlı Hayvan Pazarı\'nda yoğunluk

26.05.2026 14:05  Güncelleme: 14:07
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarı, Kurban Bayramı öncesinde en yoğun günlerini yaşıyor. Çevre il ve ilçelerden gelen üreticilerin kurbanlıkları satışa sunulduğu pazarda hareketlilik hat safhada. Belediye ekipleri güvenlik önlemleri alırken, veterinerler hayvan sağlık kontrollerini yapıyor. Kurbanlık fiyatları büyükbaşta 380-450 TL/kg, küçükbaşta 17-35 bin TL arasında değişiyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarı, Kurban Bayramı'na saatler kala en yoğun anlarını yaşıyor.

Çevre il ve ilçelerden üreticilerin getirdiği kurbanlıkların satışa sunulduğu pazarda, bayram hareketliliği hat safhaya çıktı. Pazar alanında adeta adım atacak yer kalmazken, alıcılar ile satıcılar arasında yaşanan geleneksel ve hararetli kurban pazarlıkları ise renkli görüntülere sahne oluyor.

Vatandaşların güvenli ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi için belediye ekipleri pazar genelinde önlem alırken, görevli veteriner hekimler de hayvanların sağlık kontrollerini titizlikle gerçekleştiriyor. Küpesiz ve belgesiz hayvanların girişine izin verilmezken, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı da denetimler sıklaştırıldı.

Bayram yaklaştıkça hareketliliğin ve satışların hat safhaya ulaştığı pazarda kurbanlık fiyatları da şekillendi. Edinilen bilgilere göre pazarda; büyükbaş hayvanların canlı kilo fiyatı 380 ile 450 TL arası, küçükbaş (toklu) kurbanlıklar 17 bin ile 25 bin TL arası, seyis (damızlık/özel nitelikli) küçükbaş hayvanlar ise 17 bin ile 35 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Samsun, Yaşam, Son Dakika

