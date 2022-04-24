Vialand'da 23 Nisan coşkusuyla eğlence yeniden başladı - Son Dakika
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Vialand'da 23 Nisan coşkusuyla eğlence yeniden başladı

24.04.2022 11:37
Vialand'da 23 Nisan coşkusuyla eğlence yeniden başladı

Vialand Tema Park, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuyla kapılarını yeni sezon için misafirlerine açtı.

Vialand Tema Park, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuyla kapılarını yeni sezon için misafirlerine açtı.

Vialand'dan yapılan açıklamaya göre, özel bayram korteji, kostüm karakterler ile çocukların çok sevdiği kahraman Kral Şakir misafirleri karşıladı. Kral Şakir'in yapımcısı Varol Yaşaroğlu'nun da açılışa özel katılımıyla çocuklar, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vialand Tema Park Direktörü Tankut Tonger, Vialand'ı büyük bir coşkuyla, yeni sezon için özel bir günde açtıklarını belirterek, "Yeni sezonun başladığı bugün de, çocukların aileleriyle birlikte eğlendiğini, iyi vakit geçirdiğini görmek bizi oldukça mutlu etti. Açılış bize gösterdi ki, misafirlerimizin memnuniyet oranı oldukça yüksek. İlerleyen günlerde yeni eğlence ünitelerimizin de eklenmesiyle bu memnuiyet katlanarak artacak." ifadelerini kullandı.

Vialand Tema Park yeni sezonda dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı seçilen "Nefeskesen", 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", King Kong, Viking gibi heyecanı ve adrenalini doruklarda yaşamayı vadeden birçok eğlence ile " Fatih'in Rüyası" gibi çok sayıda sevilen ünitesi ile kapılarını açtı. Vialand'ın açılış gününde uzun zamandır beklenen bayram coşkuyla kutlandı.

Açılış günü etkinlikleri

Açılış gününde Vialand'ın sevilen kostüm karakterleri Vega ve Viking ile beraber Kral Şakir, Fil Necati ve Canan misafirleri karşılarken, Tema Park eğlence kortejiyle renkli görüntüler oluştu.

Kral Şakir yapımcısı Varol Yaşaroğlu'nun açılışa özel imza günü ve söyleşisinin de coşkuyu artırdığı günde, çocuklar Kral Şakir Dublaj Kutusu'nda unutulmaz bir deneyim yaşadı. Kral Şakir 5D kısa filmi ise ilk kez Vialand Tema Park'ta gösterime girdi. Kral Şakir Galaktik Macera, tüm sezon boyunca sadece Vialand Tema Park'ta 5D farkıyla izlenebilecek.

Vialand Tema Park'ta gelecek günlerde "Yaban Arısı", "Savana" ve "360 Plus" isimli üç yeni ünite daha adrenalin severlerle buluşacak.

Vialand Tema Park, nisan ayı boyunca her gün 10.00-18.00, mayıs ayında ise 11.00- 19.00 saatleri arasında, açık havada güvenli bir eğlence imkanı sunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vialand'da 23 Nisan coşkusuyla eğlence yeniden başladı - Son Dakika


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