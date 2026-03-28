VİMER: 2025'te 1 Milyon Çağrı Yanıtlandı

28.03.2026 11:12
VİMER, 2025'te 1 milyon 60 bin çağrı yanıtlayarak vergiyle ilgili destek sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vergi İletişim Merkezi (VİMER), 2025'te 1 milyon 60 bin 915 çağrıyı yanıtlarken, 328 bin 292 kullanıcı da 677 bin 411 sorusuna Dijital Vergi Asistanı (GİBİ) aracılığıyla cevap buldu.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından kurulan VİMER, mükelleflerin vergiyle ilgili konularda güncel ve doğru bilgiye telefon aracılığıyla ulaşmalarını sağlamak amacıyla 25 Aralık 2007'den beri hizmet veriyor.

Merkez, mükellefleri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyi, vergi bilincini artırmayı ve gönüllü uyumu teşvik etmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda vergiyle ilgili konularda vatandaşlardan gelen sorular yanıtlanıyor. Ayrıca vergi kayıp kaçağı konusunda ihbar bildirimlerini alma, borç sorgulama, mükelleflerin ilettiği talep ve önerileri ilgili birimlere iletme gibi hizmetler de veriliyor.

Öte yandan, borç bildirim, e-beyanname desteği, mükellef geri bildirim sistemi, motorlu taşıtlar vergisi plaka tescil tarihi sorgulama, gayrimenkul sermaye iradı beyannamesine ilişkin randevu taleplerini alma gibi hizmetler de sunuluyor.

VİMER, ayrıca yabancı uyruklu kişilere ve kurumlara da e-posta aracılığıyla İngilizce danışmanlık hizmeti veriyor.

Merkez, 2024'te 1 milyon 23 bin 118, geçen yıl 1 milyon 60 bin 915 çağrıyı yanıtladı. Mükellefin ilk aramasında cevaplanan çağrı oranı, geçen yıl yüzde 97,04 olarak kayıtlara geçti.

Merkez tarafından bugüne kadar cevaplanan çağrı sayısı da 12 milyon 858 bin 676'ya ulaştı.

VİMER'den alınan ihbar sayısı 2021'de 43 bin 439, 2024'te 108 bin 722 oldu. Bu sayı geçen yıl ise 107 bin 924 olarak belirlendi.

Yapay zeka destekli GİBİ, 677 bini aşkın soru yanıtladı

Yapay zeka destekli, makine öğrenmesi esasıyla çalışan GİBİ de 23 Ocak 2023'te Başkanlığın internet sitesinde uygulamaya açıldı.

Kullanıcıların genel nitelikli, kişiye ve duruma özel olmayan mevzuat sorularının cevaplarına ve GİB'in görev alanına giren elektronik hizmetlere dair yönlendirmelere ulaşabilecekleri GİBİ, 7 gün 24 saat hizmet verebilme kapasitesine sahip.

Mükellef memnuniyetinin sağlanmasına ve hizmet kalitesinin artmasına katkıda bulunması amaçlanan uygulamayla 2024'te 264 bin 164 kullanıcının 579 bin 997 sorusu cevaplandı.

Uygulamada geçen yıl 328 bin 292 kullanıcının 677 bin 411 sorusu yanıtlandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Ankara

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Bunu hesaba katmamışlardı: İran’ın planı ABD ordusunu çıldırttı Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
10:57
Aleyna Kalaycıoğlu’nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu Resmen olacakları anlatmış
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış
10:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
10:32
UEFA’ya belge gitti Galatasaray’dan tarihi ödeme
UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme
07:48
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
