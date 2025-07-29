VİOP'ta Ağustos Kontratı Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,16 düşüşle 12.054,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,06 azalışla 12.073,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 12.050,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,16 azalışla 12.054,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışına karşın uygulanacak tarifelerin küresel ekonomiye etkilerine dair belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi, toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 11.900 seviyesinin destek, 12.200 ve 12.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.