VİOP'ta Ağustos Vadeli Kontrat Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Ağustos Vadeli Kontrat Yükselişle Başladı

03.07.2025 09:41
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BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, 12.200 puandan yüzde 0,9 artışla işlem gördü.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,9 yükselişle 12.200,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,3 artışla 12.094,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yükselişini sürdürerek 12.174,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 12.200,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret anlaşmalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Öte yandan, bugün açıklanacak haziran ayına ilişkin enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor.

Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Ağustos Vadeli Kontrat Yükselişle Başladı - Son Dakika

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