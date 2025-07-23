VİOP'ta Ağustos Vadeli Kontrat Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Ağustos Vadeli Kontrat Yükselişte

23.07.2025 09:39
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BIST 30 ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,34 artışla 12.285 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,34 yükselişle 12.285,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 12.243,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.249,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,34 artışla 12.285,00 seviyesinden işlem gördü.

ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirerek küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile mevcut konut satışlarının takip edileceğini söyleyerek, teknik açıdan endeks kontratında 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.200 ve 12.100 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Ağustos Vadeli Kontrat Yükselişte - Son Dakika

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