VİOP'ta Aralık Vadeli Kontrat Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Aralık Vadeli Kontrat Yükselişle Başladı

VİOP'ta aralık vadeli endeks kontratı haftaya yüzde 0,3 artışla 10.900 puandan başladı.

25.11.2024 10:51
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,3 yükselişle 10.900,00 puandan başladı puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 10.900,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 2,1 yükselişle 10.866,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise hafif düşerek 10.860,50 puan oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde karışık seyrederken, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde bahar dönemi yatırım eğilimi istatistikleri, kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 11.200 puanın direnç, 10.800 ve 10.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Aralık, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Aralık Vadeli Kontrat Yükselişle Başladı - Son Dakika

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