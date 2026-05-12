VİOP'ta BIST 30 %0,04 Düştü

12.05.2026 09:48
BIST 30 haziran vadeli kontrat, 17.920,00 puandan açıldı. Küresel piyasalarda belirsizlik sürüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,04 düşüşle 17.920,00 puandan başladı.

Dün yatay seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,02 artışla 17.927,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında yükseliş eğilimini sürdürerek 17.953,00 puandan kapandı.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,04 altında 17.920,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalmasıyla karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ZEW endeksi ile ABD'de TÜFE verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.800 ve 17.700 puanın destek, 18.000 ve 18.100 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

