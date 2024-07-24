VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 düşüşle 12.510,00 puandan başladı. Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 12.510,00 seviyesinden işlem gören endeks kontratı, dün satış ağırlıklı hareket etmiş ve normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,4 altında tamamlamıştı. Analistler, ABD şirketlerinin açıkladıkları bilançolarda beklentilerin altında kalan karlılıkların satış baskısını artırdığını belirtti. TCMB'nin politika faizini sabit tutması ve yurt içi ve yurt dışında açıklanacak verilerin takip edileceği belirtildi.

24.07.2024 09:33
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 düşüşle 12.510,00 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 12.510,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 12.533,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'nin büyük şirketlerinin açıkladıkları bilançolarda şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalmasıyla artan satış baskısı sonrası negatif seyrettiğini belirterek, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, politika metninde "enflasyonla mücadele konusunda kararlı olunduğu" mesajı verildi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.300 seviyelerinin destek,12.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika

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