VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,07 düşüşle 10.825,00 puandan başladı. Küresel piyasalarda, yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davranmaya devam etmesi varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

28.08.2024 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,07 düşüşle 10.825,00 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,07 düşüşle 10.825,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,75 artışla 10.833,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,04 kayıpla 10.829,00 puana indi.

Küresel piyasalarda, yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davranmaya devam etmesi varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

Analistler, çip şirketi Nvidia'nın bugün açıklanacak bilançosunun beklendiğini ifade ederek, yarınki büyüme verileri ile cuma günkü kişisel tüketim harcamalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde temmuz ayı dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.750 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.1000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika
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