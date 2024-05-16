VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı

VİOP\'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 11.600,00 puandan başladı. Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla pozitif bir seyir izliyor. Yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarının sağlanması için hükümetin gerekli adımları atmaya kararlı olduğunu belirtti.

16.05.2024 09:31
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 11.600,00 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen üzerinde 11.600,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 11.596,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 11.576,50 puana geriledi.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artmıştı.

Yurt içinde ise dün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu kapsamında katıldığı oturumda fiyat istikrarının sağlanması için hükümetin gerekli tüm adımları atmaya kararlı olduğunu vurgularken, "Enflasyonu düşürmek için sağlam bir programımız var. Dezenflasyon sürecine maliye politikası da destek verecek." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.700 ve 11.800 puanın direnç, 11.500 ve 11.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı - Son Dakika

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