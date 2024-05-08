VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yükselişle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yükselişle başladı

VİOP\'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 12.030,00 puandan başladı. Endeks kontratı, önceki normal seans kapanışının üzerinde işlem gördü. Yatırımcılar, Fed'in gelecek adımlarını beklerken, Türkiye'nin CDS'i düşüş gösterdi. Analistler, endeks kontratında direnç ve destek seviyelerini belirtti.

08.05.2024 09:33
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 12.030,00 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 12.030,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 12.016,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişine devam ederek 12.035,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması yön arayışını öne çıkarıyor.

Öte yandan, ekonomi yönetiminin attığı adımlar TL varlıklara ilgiyi artırmaya devam ederken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altına geriledi. Türkiye'nin CDS'i şu sıralarda 279,33 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, söz konusu harekette, Türkiye'nin yurt dışı swap kanallarını açmak için adımlar attığına yönelik haber akışının etkili olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de toptan eşya stokları ve mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yükselişle başladı - Son Dakika

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