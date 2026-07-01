VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
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VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yatay Seyirle Başladı

01.07.2026 09:39
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BİST 30 endeksi, VİOP'ta açılışta 17.182,00 puandan işlem gördü. Analistler önemli verileri takip ediyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yatay seyirle 17.182,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,05 artışla 17.181,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 17.198,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,01 artışla 17.182,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın bitmesi konusunda taraflar arasında devam eden görüşmeler ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri, büyük merkez bankalarının başkanlarının açıklamaları ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.300 ve 17.400 puanın direnç, 17.100 ve 17.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
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