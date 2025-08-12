VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişte

12.08.2025 09:38
Ağustos vadeli kontrat, açılışta yüzde 0,06 artışla 12.462,00 puandan işlem gördü.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,06 yükselişle 12.462,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,6 artışla 12.454,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.461,00 olmuştu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 artışla 12.462,00seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonist risklerin devam edeceğine dair endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuca dair belirsizliklerin devam etmesiyle karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Öte yandan yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.400 ve 12.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
