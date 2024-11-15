VİOP'ta BIST 30 Kontratı Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 Kontratı Yatay Seyirle Başladı

Aralık vadeli BIST 30 endeks kontratı 10.838,50 puandan açıldı, yükseliş devam ediyor.

15.11.2024 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 10.838,50 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 artışla 10.838,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1,4 artışla 10.836,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 10.850,50 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine ilişkin açıklamalarının ardından karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerinin, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Kontratı Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

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