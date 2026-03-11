VİOP'ta BIST 30 Nisan Kontratı Düşüşle Başladı - Son Dakika
VİOP'ta BIST 30 Nisan Kontratı Düşüşle Başladı

11.03.2026 09:38
BIST 30 nisan vadeli kontrat, 15.465,00 puandan açıldı, destek ve direnç seviyeleri belirlendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,06 düşüşle 15.465,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,71 artışla 15.474,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.368,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,06 altında 15.465,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerilemeye karşın Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.400 ve 15.300 puanın destek, 15.600 ve 15.700 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

