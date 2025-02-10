VİOP'ta BIST 30 Şubat Kontratı Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 Şubat Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP, şubat vadeli BIST 30 kontratını yüzde 0,1 azalışla 11.278 puandan başlattı.

10.02.2025 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,1 düşüşle 11.278,00 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 11.278,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1 artışla 11.290,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,2 düşüşle 11.268,00 puana geriledi.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.300 ve 11.350 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Şubat Kontratı Düşüşle Başladı - Son Dakika

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