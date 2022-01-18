Üye Girişi
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

18.01.2022 09:35
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.372 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.372 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.369,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 altında 2.372,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 2.388,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, dün ABD'de resmi tatil olması nedeniyle piyasalarda düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenmesinin ardından, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğunlaşan veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesi ve genişleyici para politikasına devam edeceğini açıklamasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,8570 ile son iki yılın en yüksek seviyesini gördüğünü ifade eden analistler, faizlerdeki yükseliş eğiliminin pay piyasalarındaki risk iştahını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed Sanayi Endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.410 ve 2.520 seviyelerinin direnç, 2.300 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi


Eşini plastik kelepçeyle boğan cani koca, kendini ihbar etti: Gelin beni alın Eşini plastik kelepçeyle boğan cani koca, kendini ihbar etti: Gelin beni alın         
09:38
Prof. Dr. Ahmet Saltık'tan Omicron açıklaması: 2 ay içinde 45 milyon insan hastalanacak Prof. Dr. Ahmet Saltık'tan Omicron açıklaması: 2 ay içinde 45 milyon insan hastalanacak         
09:29
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36
AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak         
17:24
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu         
14:58
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Çin'deki enerji krizi Türkiye'ye yaradı! Kürklü kuzu derisi üreticileri siparişlerde yüzde 25 artış yaşadı Çin'deki enerji krizi Türkiye'ye yaradı! Kürklü kuzu derisi üreticileri siparişlerde yüzde 25 artış yaşadı         
13:12
Yunan basınından TOGG'a övgü dolu sözler: Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır Yunan basınından TOGG'a övgü dolu sözler: Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır         
12:46
Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar         
12:17

Son Dakika Haberleri
09:28 Prof. Dr. Ahmet Saltık'tan Omicron açıklaması: 2 ay içinde 45 milyon insan hastalanacak
09:24 Vatandaşa ucuz et ve süt satan ESK'da da ürünlere zam!
09:08 İbrahim Erkal detayı Demet Akalın'ı ağlattı
09:06 Yunanistan'da korkutan gizem! Derinlerden gelen ses, Selaniklileri delirtmek üzere
08:50 Survivor All Star'da kazan kaynamaya başladı! Yasin Obuz: Ortalık karışacaksa da karışsın
08:49 Yurt sahibinden kendisini dolandıran müdüre akılalmaz işkence! Ellerini bağlayıp sıcak ağda yapmış
08:46 Yasak Elma dizisinde Şeyma Subaşı göndermesi! "Boşandılar" paylaşımı yeniden gündem oldu
08:43 Yasak Elma'dan Şeyma Subaşı göndermesi
08:41 Öğrenci yurdunda alacak verecek tartışması! Elini kolunu bağlayıp sıcak ağda ile işkence etmişler
08:28 Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 09:41:34. #1.12#
SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement