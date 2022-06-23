VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

23.06.2022 09:36
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.850 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.850 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en düşük 2.841,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 2.850 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 2.820-2.870 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 2.854,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası karışık bir seyir izlendiğini kaydederek, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakacağını öngörüyor.

Powell'ın ABD Kongresi'nde bugün de devam edecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu ve sonrasında vereceği mesajların küresel pay piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, açıklamalarda para politikasında temmuz sonrası için ipuçları aranacağını belirtti.

Analistler, bugün TCMB'nin faiz kararının yanı sıra Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de takip edileceğini belirterek, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ödemeler dengesinin öne çıktığını kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 2.830 ve 2.800 seviyelerinin destek, 2870 puanın direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, yükseliş eğiliminin güç kazanabilmesi için 2.900 üzerinde kapanışların gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

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Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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