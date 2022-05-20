VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

20.05.2022 10:30
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 2.790 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 2.790 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.776,00 en yüksek ise 2.792,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 2.790 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasalarında işlem gerçekleştirilmezken, önceki gün satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 2.789,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 2.775,50 puana geriledi.

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmelerin, daha agresif merkez bankaları ve büyüme odaklı endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu belirterek, Çin Merkez Bankası'nın 5 yıllık referans kredi faizini yüzde 4,60'tan yüzde 4,45'e indirmesinin küresel ölçekte pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.

Yatırımcıların riskli varlıklardan güvenli limanlara yönelimi sürerken, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin de olduğuna işaret eden analistler, pay piyasalarında oynaklığın bir müddet daha gündemde kalmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.770 seviyesinin destek, 2.830 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Borsa İstanbul, Haziran, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika


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