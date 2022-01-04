VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.235 puan seviyesinde alıcı buluyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.247,50 puanı görmesinin ardından, saat 09.35 itibarıyla önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2.235,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, özellikle gün sonuna yakın ivmesi artan yükselişiyle normal seansı önceki kapanışın yüzde 6,6 üzerinde 2.233,00 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan Omicron varyantı vakaları sebebiyle karışık bir seyir izlediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik, İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ISM imalat sanayi PMI ile JOLTS açık iş sayısı verileri takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.270 ve 2.340 seviyelerinin direnç, 2.190 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.