VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.836 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.838,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2.836 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 azalışla 2.819,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında devam eden resesyon endişelerine karşın ekonomilerde yumuşak bir iniş yapılabileceğine ilişkin yorumların etkisiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugün ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra, Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ile ABD'de ikinci el konut satışları ve Chicago Fed ulusal faaliyet endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.860 puanın direnç, 2.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.