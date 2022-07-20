Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.800 puanın direnç, 2.730 ve 2.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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