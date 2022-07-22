VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

22.07.2022 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.775 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.775 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.780,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.775 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 azalışla 2.770,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.782,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında artan resesyon riski sonrası veri odaklı değerlendirmelerin ön plana çıkmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, ABD ve Avrupa'da ise açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.800 puanın direnç, 2.770 ve 2.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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