Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, ABD ve Avrupa'da ise açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.800 puanın direnç, 2.770 ve 2.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 azalışla 2.770,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.782,00 puana çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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