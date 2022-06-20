Analistler, bugün ABD piyasalarının kapalı olacağını anımsatarak, yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve diğer yetkililerin tahvil faizlerindeki oynaklığı azaltacak araca ilişkin açıklama yapmasının beklendiğini dile getiren analistler, açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

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