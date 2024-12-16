VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişte

BIST 30 endeks kontratı haftaya %0,2 artışla başladı, küresel piyasalarda belirsizlik sürüyor.

16.12.2024 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,2 artışla 11.299,00 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 artışla 11.274,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da artışını sürdürerek 11.284,00 puana çıktı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 11.299,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya karışık bir seyirle başladı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında merkez bankaları sıkı para politikalarını gevşetmeye devam ederken, ülkelerin hedeflenen enflasyon oranlarına henüz yakalayamamış olmaları küresel ekonomi üzerinde belirsizliğin oluşmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve dünya genelinde PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişte - Son Dakika

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