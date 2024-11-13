Visa'dan Dijital İçerik Üreticilerine Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Visa'dan Dijital İçerik Üreticilerine Destek

Visa\'dan Dijital İçerik Üreticilerine Destek

Visa, içerik üreticilerini küçük işletmeler olarak tanımlayıp finansal çözümler sunacağını duyurdu.

13.11.2024 10:48
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Visa, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen Web Summit'in açılış oturumunda içerik üreticilerini de küçük işletmeler kapsamında değerlendirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu tanımla beraber dijital içerik üreticileri, Visa'nın dünya çapında sunduğu finansal çözümlerden faydalanarak kolayca ödeme yapma ve ödeme alma imkanı elde edecek.

Visa'nın dijital içerik üreticileri üzerine gerçekleştirdiği araştırmaya göre, içerik üreticilerinin üçte ikisinden fazlası yavaş ödeme süreçleriyle karşı karşıya kalıyor, bu da büyümelerinin önünde engel oluşturuyor. Visa'nın sunduğu "Visa Direct" çözümü ise içerik üreticilerinin geçerli banka kartlarıyla gerçek zamanlı olarak ödeme alabilmeleri için sosyal medya ağları ve pazar yerleri ile ortaklıklar kurarak süreçleri kolaylaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Visa olarak dijital içerik üreticilerini desteklemenin yanı sıra onları dijital ekonominin önemli bir parçası olarak gördüklerini ve birer küçük işletme olarak tanımladıklarını belirtti.

Mümin, "Dünya çapında milyonlarca küçük işletmeye sağladığımız finansal araçları, içerik üreticilerinin de kullanımına sunuyor, onların büyümelerine destek veriyoruz. Dijital içerik ekonomisi, günümüzde dünyanın her yerinde, gerçek zamanlı olarak erişmeyi beklediğimiz, giderek büyüyen dijital dünyanın önemli bir parçası. Ancak dijital içerik üreticileri, ödeme yapma ve alma konularında oldukça önemli engellerle karşı karşıya kalabiliyor. Visa, tam da bu noktada dijital içerik üreticilerinin daha hızlı ödeme almasına destek olan araçlar sunuyor, küçük işletmelere sağlanan kartlarla sermayeye erişmelerine olanak tanıyor. Bu sayede, dijital ekonominin küresel düzeyde büyümesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Perakende ticaretin ardından ikinci en popüler sektör

Visa tarafından gerçekleştirilen ve genç küçük işletme sahipleri ile finansal karar alıcılardan oluşan yeni nesli inceleyen "Next Gen" araştırması, içerik üreticiliğinin Avrupa'daki küçük işletme sahipleri ve finansal karar alıcılar arasında perakende ticaretin ardından ikinci en popüler sektör olduğunu ortaya koydu.

Araştırma aynı zamanda genç küçük işletme sahiplerinin ve karar vericilerin işlerini büyütmek için sanal kartlar, açık bankacılık, telefonla ödeme ve biyometri gibi yeni finansal araçları ve hizmetleri denemeye daha açık olduklarına da dikkati çekti. Gelirlerinin büyük bir bölümünün uluslararası satışlardan gelmesi ve bu grubun yüzde 20'den fazlasının birden fazla işletmeye sahip olması ise kolay ve güvenli ödeme çözümlerinin önemine işaret etti.

Visa aralık ayında "Dijital İçerik Üreticisi Zirvesi" düzenleyecek. Tokyo'da gerçekleşecek ve iki gün sürecek zirvede sektör devleri, kariyerlerinde yükselen içerik üreticileri bir araya gelecek. Hem kariyerlerinin henüz başında olan hem de tanınmış içerik üreticileri, Visa uzmanları eşliğinde, küçük işletmelerin dijital yolculuğuna ilişkin deneyimlerini paylaşacak.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Dünya, Visa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Visa'dan Dijital İçerik Üreticilerine Destek - Son Dakika

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