Visa Kart Sahiplerine Özel Dünya Kupası Biletleri

Visa kart kullanıcıları, 2026 FIFA Dünya Kupası müsabakaları için ön satış ayrıcalığına sahip olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Visa'nın banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kart kullanıcılarına yönelik 2026 FIFA Dünya Kupası müsabakaları için yapacağı "Ön Satış Çekilişi", ABD'de bulunan Visa Payments Vault'ta gerçekleşen "Visa FIFA Dünya Kupası 26 Resepsiyonu"nda duyuruldu.

Etkinlik, Kanada, Meksika ve ABD'den hükümet yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kampanya kapsamında, Visa banka, kredi veya ön ödemeli kart sahipleri, 10-19 Eylül döneminde Visa Ön Satış Çekilişi'ne başvurarak, genel satış başlamadan önce bilet alma şansı yakalayacak. Çekilişe katılmak isteyen kart sahiplerinin bir FIFA kimliğine sahip olması gerekiyor.

FIFA kimliği bulunmayan Visa kart kullanıcıları, 10 Eylül'de gerçekleştirilecek Visa Ön Satış Çekilişi'ne kaydolabilmek için "FIFA.com/tickets" internet adresinden kimliklerini oluşturabilecek.

Kazananlara 30 Eylül itibarıyla e-posta yoluyla bilgi verilecek. Ekim ayında ise bilet satın almaları için özel bir süre tanınacak. Çekilişi kazananlar, belirlenen sıraya göre müsait biletleri satın alma hakkına sahip olacak. FIFA biletlerinde resmi ödeme yöntemini sağlayan Visa, ön satış satın alma döneminde tek geçerli ödeme yöntemi olacak.

Yerel ekonomiyi ve küçük işletmeleri canlandırıyor

Dünya genelindeki Visa kart sahipleri turnuvaya yerinde tanıklık etmek için özel bilet erişim hakkına başvururken, şirket aynı zamanda, özellikle de turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirlerdeki işletmelerin bu anı en iyi şekilde değerlendirmeye hazırlanmalarına destek olmayı hedefliyor.

Şirket, eğilimleri ve uzmanlığını paylaşarak ev sahibi şehirlerdeki yerel işletmeleri güçlendirmeye yardımcı olmayı da amaçlıyor. Böylece işletmeler, Dünya Kupası'nın oluşturacağı turizm rüzgarından faydalanabilecek ve turnuvanın oluşturduğu heyecanı kalıcı bir ekonomik büyümeye dönüştürebilecek. Bu programlara dair daha fazla detay, maç kura çekimi yaklaştıkça paylaşılacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 takım, 16 ev sahibi şehirde, 39 gün boyunca 104 maçta karşı karşıya gelecek. Aynı zamanda Kuzey Amerika'da üç ülkenin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı ilk turnuva olacak.

FIFA ile iş ortaklığını yaklaşık 20 yıldır sürdüren Visa, FIFA ile taraftarlar, işletme sahipleri ve yerel ekonomiler için yenilikler sunmaya ve erişimi genişletmeye devam ediyor.

"Bu aynı zamanda bölgeler için uzun vadeli bir ekonomik canlılık demek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, şirket olarak kullanıcılarına böyle bir imkan sunmaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Mümin, Visa Ön Satış Çekilişi ile öncelik kazanacak kart sahiplerine, genel satışlardan önce bilet satışlarına erken, özel erişim imkanı sağladıklarını ifade etti.

Bazı şanslı taraftarlar için bunun, eşsiz atmosferi yerinde yaşama fırsatı anlamına geldiğini vurgulayan Mümin, şunları kaydetti:

"Ancak bizim için deneyim yalnızca tribünde başlasın istemiyoruz. Taraftarlar için bu yolculuğu daha unutulmaz kılmak, küçük işletmeler ve yerel ekonomiler için ise bu turnuvayı sürdürülebilir bir büyüme fırsatına dönüştürmek istiyoruz. Kanada'dan Meksika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanan bu büyük etkinlik süresince, Visa olarak ev sahibi şehirlerdeki işletmelerin artan ziyaretçi akınına en iyi şekilde hazırlanmalarına destek olacağız. Çünkü biliyoruz ki bu sadece bir futbol turnuvası değil, aynı zamanda bölgeler için uzun vadeli bir ekonomik canlılık demek. Taraftarlar için daha iyi bir deneyim, işletmeler için ise daha güçlü bir gelecek yaratmak için çalışıyoruz."

FIFA Ticari Operasyonlar Başkanı Romy Gai de turnuva için heyecanın giderek arttığını, çekilişin yapılacağı 10 Eylül'ün futbol tutkunlarının takvimlerinde mutlaka yer alması gerektiğini vurguladı.

Gai, müsabaka biletlerinin tarihin en kapsayıcı ve görkemli turnuvasına açılan bir kapı olduğunu ve herkesi FIFA kimliklerini oluşturmaya ve Visa kartlarını hazır bulundurmaya davet ettiklerini ifade etti.