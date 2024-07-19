Vodafone, 2040'a kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor

Ekonomi

Vodafone Grubu, mutlak emisyonlarını yüzde 90 azaltmak ve 2040'a kadar net sıfır emisyona ulaşmak amacıyla uygulayacağı stratejilerinin yer aldığı iklim geçiş planını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Grubu, iklim geçiş planının bir parçası olarak, çok yönlü ve zaman kısıtlaması olan iklim hedefi taahhüdünde bulundu. Buna göre şirket, 2025'e kadar, küresel operasyonlarındaki şebeke elektriği kullanımının yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrikle karşılamayı planlıyor.

2028'e kadar Avrupa'daki faaliyetlerinde net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen Vodafone, 2030'a kadar ise kendi değer zincirinden kaynaklanan emisyonları yarıya indirmeyi planlıyor.

Öte yandan, operasyonlarında net sıfıra ulaşmaya yönelik belirli bölgelerde yeni yöntemler belirleyen Vodafone, Afrika'da net sıfır emisyona ulaşma hedefini 2035'te yakalamayı taahhüt ediyor.

Plan, 6 alanda eyleme geçmeyi öngörüyor

Vodafone'un iklim geçiş planı, 6 temel alanda eyleme geçmeye öncelik veriyor. Bunlar, ağır hava koşulları, artan ortalama sıcaklıklar, enerji maliyetleri, mevzuata uyum maliyetleri, yeşil aklama (greenwashing) ve müşterilerin beklentileri olarak belirlendi.

Şirket, iklim hedeflerine, şeffaflık ve açık yönetim, enerji satın alma anlaşmaları (PPA'lar), iklimle ilgili politikalar, tasarımda sürdürülebilirlik ve operasyonlarının iklim direncini güçlendirme yollarıyla yaklaşmayı amaçlıyor.

Vodafone, özellikle tedarik zincirinden kaynaklanan emisyonları daha etkili ölçmek ve yönetmek için karbon veri analitiği yeteneklerini geliştirmeyi planlıyor.

İklim geçiş planı, iklim hedeflerini kendi hedefleriyle uyumlu hale getirmek ve karbonsuzlaştırma çabalarını hızlandırmak üzere şirketin 9 binden fazla tedarikçisiyle sürdürdüğü işbirliklerinin de altını çiziyor.

" Türkiye'de de bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş yapmak için planlarını uygulamaya odaklandıklarını belirtti.

Süel, "Türkiye'de de bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Çevresel hedeflerimize ulaşma yolunda en büyük önceliğimiz, enerji verimliliği projeleri aracılığıyla enerji tüketiminin ve buna bağlı karbon emisyonlarının azaltılması. Enerji ihtiyacımızı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaya, yapay zeka kullanımı ve benzeri uygulamalarla enerji tüketimini düşüren teknolojilere yatırım yapmaya önem veriyoruz. Bugün, çevresel, sosyal, yönetişim alanında bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Birleşmiş Milletler'in '17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'ndan 10'una doğrudan katkı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

-Türkiye'de mobil veri başına enerji yoğunluğu yüzde 56 azaldı

Vodafone, Türkiye genelinde 12 veri merkezi, 15 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tükettiği elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor.

Vodafone Grubu içinde baz istasyonları ve teknoloji merkezlerinin tamamında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ni devreye alan ilk ülke olan Vodafone Türkiye, teknoloji merkezlerinin iklimlendirme altyapısında uyguladığı Yapay Zeka Destekli Dijital Termal Yönetimi ile ortalama yüzde 30 enerji tasarrufu sağlayarak yılda 8 GWh'in üzerinde enerji tasarrufu elde ediyor.

İstanbul ve Adana'daki teknoloji merkezlerinde çatı tipi güneş enerji sistemleri ile yenilenebilir enerji üreten şirketin, baz yılı olan 2020'ye göre baz istasyonu başına enerji tüketimi yüzde 2, mobil veri başına enerji yoğunluğu yüzde 56 azaldı.