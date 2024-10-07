Vodafone'dan Yeni Mobil Ödeme Kampanyası

Ekonomi

Vodafone, alternatif ödeme yöntemi Vodafone Pay Mobil Ödeme müşterileri için yeni bir kampanya düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında GAİN ve Spotify gibi dijital platform üyelik harcamalarını faturasına yansıtarak ödeyen müşterilere yüzde 50 indirim sunuluyor.

Üyeliklerini ilk kez Vodafone faturasına yansıtarak başlatan müşteriler, 150 liraya kadar yüzde 50 fatura indirimi kazanırken, hediye lira tutarını aynı gün içinde faturasında görüntüleyebilecek. Kampanya 31 Ekim'e kadar geçerli olacak.

Müşteriler, kampanyadan aynı ay içinde en fazla 150 lira indirim kazanabilirken, kampanya, seçili platformlar üzerinden ilk kez Vodafone faturasına yansıtılarak başlatılacak aboneliklerde geçerli olacak ve kazanılan indirimler aynı gün içinde müşterilerin faturasına iade edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Pay Mobil Ödeme'nin, faturalı hatlar için harcama tutarını faturaya yansıtarak, faturasız hatlar için ise harcama tutarını bakiyeden düşerek alışveriş yapma imkanı sağlayan alternatif bir ödeme yöntemi olduğunu belirtti.

Şahin, "Vodafone Pay Mobil Ödeme müşterilerimiz için yeni bir kampanya düzenliyoruz. Buna göre, seçili platformlardaki harcamalarını faturasına yansıtarak ödeyen müşterilerimize yüzde 50 indirim sunuyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.