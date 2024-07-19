Vodafone Grubu, net sıfır emisyon için iklim geçiş planını duyurdu

Ekonomi

Vodafone Grubu, iklim geçiş planını duyurdu. Planda, şirketin mutlak emisyonlarını yüzde 90 azaltmak ve 2040 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak amacıyla uygulanacak stratejilere ve kurumsal çerçeveye yer veriliyor.

Vodafone Grubu, tüm dünyada iklim değişikliğiyle mücadelesini sürdürüyor. Şirket, mutlak emisyonlarını yüzde 90 azaltmak ve 2040 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak amacıyla uygulayacağı stratejilerin ve kurumsal çerçevenin yer aldığı iklim geçiş planını duyurdu. Vodafone Grubu, geçiş planının bir parçası olarak, çok yönlü ve zaman kısıtlaması olan iklim hedefleri taahhüt etti. Buna göre şirket, 2025 yılına kadar, küresel operasyonlarındaki şebeke elektriği kullanımının yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrikle karşılamayı planlıyor. 2028 yılına kadar Avrupa'daki faaliyetlerinde (Kapsam 1 ve 2) net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen Vodafone, 2030 yılına kadar ise kendi değer zincirinden (Kapsam 3) kaynaklanan emisyonları yarıya indirmeyi planlıyor. Diğer yandan, operasyonlarında net sıfıra ulaşmaya yönelik belirli bölgelerde yeni yöntemler belirleyen şirket, Afrika'da net sıfır emisyona ulaşma hedefini 2035 yılında yakalamayı taahhüt ediyor.

Vodafone Grubu'nun duyurduğu iklim geçiş planını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Vodafone Grubu, 2040 yılına kadar net sıfır şirket olmayı başarmak üzere iklim hedeflerini belirledi. Artık, en zorlu kısım olan hedeflere ulaşmak ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş yapmak için planlarını uygulamaya odaklanıyor. Türkiye'de de bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Çevresel hedeflerimize ulaşma yolunda en büyük önceliğimiz, enerji verimliliği projeleri aracılığıyla enerji tüketiminin ve buna bağlı karbon emisyonlarının azaltılması. Enerji ihtiyacımızı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaya, yapay zeka kullanımı ve benzeri uygulamalar ile enerji tüketimini düşüren teknolojilere yatırım yapmaya önem veriyoruz. Bugün Çevresel, Sosyal, Yönetişim alanında bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'ndan 10'una doğrudan katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Plan, 6 alanda eyleme geçmeyi öngörüyor

Yapılan açıklamaya göre, Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan, yakın vadeli hedefler belirleyen grup, 2030 yılına kadar kendi faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları (Kapsam 1 ve 2) küresel olarak en az yüzde 90 azaltmayı ve küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamak için verilen kararlara uyum sağlamayı amaçlıyor. Şirketin iklim geçiş planı, 6 temel alanda eyleme geçmeye öncelik veriyor. Bunlar, ağır hava koşulları, artan ortalama sıcaklıklar, enerji maliyetleri, mevzuata uyum maliyetleri, yeşil aklama (greenwashing) ve müşterilerin beklentileri olarak belirlendi. Şirket, iklim hedeflerine, şeffaflık ve açık yönetim, enerji satın alma anlaşmaları (PPA'lar), iklimle ilgili politikalar, tasarımda sürdürülebilirlik ve operasyonlarının iklim direncini güçlendirme yollarıyla yaklaşmayı amaçlıyor. Ayrıca, iklimle ilgili zorlukları ele alırken ticari büyüme fırsatlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor ve müşterilerinin de bu konuda etkin rol almasını iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsat olarak görüyor.

Karbonsuzlaştırma için 9 bini aşkın tedarikçiyle birlikte çalışıyor.

Karbonsuzlaştırma stratejisinde veriye dayalı yönetim kararlarının öneminin farkında olan şirket, özellikle tedarik zincirinden kaynaklanan emisyonları daha etkili ölçmek ve yönetmek için karbon veri analitiği yeteneklerini geliştirmeyi planlıyor. Her ne kadar ürün karbon ayakizine ilişkin yüksek kalitede verilerin eksikliği şu an bir zorluk olarak öne çıksa da, şirket bu sorunu çözmek için telekomünikasyon değer zincirindeki paydaşlarıyla işbirlikleri yapmayı hedefliyor. Şirketin iklim geçiş planı, iklim hedeflerini kendi hedefleriyle uyumlu hale getirmek ve karbonsuzlaştırma çabalarını hızlandırmak üzere şirketin 9 binden fazla tedarikçisiyle sürdürdüğü işbirliklerinin de altını çiziyor. Ayrıca şirket, mutlak emisyon azaltımına da öncelik verecek ve artık emisyonları nötralize etmek konusunda karbon dengeleme yöntemini yalnızca son çare olarak kullanacak.

Türkiye'de mobil veri başına enerji yoğunluğu yüzde 56 azaldı

Şirket, Türkiye genelinde 12 veri merkezi, 15 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tükettiği elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor. Vodafone Grubu içinde baz istasyonları ve teknoloji merkezlerinin tamamında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ni devreye alan ilk ülke olan Vodafone Türkiye, teknoloji merkezlerinin iklimlendirme altyapısında uyguladığı Yapay Zeka Destekli Dijital Termal Yönetimi ile ortalama yüzde 30 enerji tasarrufu sağlayarak yılda 8 GWh'in üzerinde enerji tasarrufu elde ediyor. İstanbul ve Adana'daki teknoloji merkezlerinde çatı tipi güneş enerji sistemleri ile yenilenebilir enerji üreten şirketin, baz yılı olan 2020'ye göre baz istasyonu başına enerji tüketimi yüzde 2, mobil veri başına enerji yoğunluğu yüzde 56 azaldı. Şirket, yürütülen verimlilik çalışmaları, elektrik ihtiyacının tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi gibi faaliyetlerle Kapsam 2 emisyonlarını sıfırlarken, baz yıl olan 2020'den bu yana Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının toplamını yüzde 95 oranında azalttı. - İSTANBUL