Vodafone Pay, TROY ile İşbirliği Yaptı

Vodafone Pay, Visa markasının ardından Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY ile de işbirliği yaparak, müşterilerine yeni çipli Vodafone Pay Kart ile hizmet vermeye başladı.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, ödeme uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart'tan oluşan Vodafone Pay ürün ailesini yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Visa markasının ardından Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY ile de işbirliği yapan uygulama, müşterilerine yeni çipli Vodafone Pay Kart ile hizmet vermeye başladı. Yeni çipli kart ile POS cihazlarında temassız ve hızlı ödeme yapılabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: "Şirket olarak, 12 yaş üstü herkesin operatörden bağımsız dakikalar içinde kayıt olabileceği Vodafone Pay ile finansal işlemleri çok daha kolay ve güvenli hale getiriyoruz. 9,1 milyon müşterimize inovatif çözümlerle ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında farklılaşmış deneyim sunuyoruz. Toplumun her kesimindeki müşterilerimizi kapsayacak şekilde yenilikçi bakış açısıyla ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla, Visa ile işbirliğimizden sonra şimdi de TROY ile işbirliği gerçekleştirdik. Bu kapsamda Vodafone Pay Kart, kart sahibinin insiyatifine göre Visa veya TROY olarak sağlanacaktır. Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. olarak Bankalararası Kart Merkezi üyeliğimizi de tamamladık. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Yapılan açıklamaya göre, uygulama üzerinden hesabını doğrulayan kullanıcılar, kart işlem limitini 2 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar yükseltebilecek. Hesabın doğrulanarak limitin yükselmesi için Vodafone Pay Uygulaması'nı indirmek ve ana sayfada bulunan Hesabını Doğrula yönlendirmesine tıklamak gerekiyor. - İSTANBUL