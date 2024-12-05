Vodafone, Three UK'i 19 Milyar Dolara Satın Aldı

Ekonomi

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Vodafone'un telekomünikasyon şirketi Three UK'i 19 milyar dolara satın almasına onay verdi.

CMA'nın açıklamasına göre, söz konusu birleşmenin sektörde rekabete zarar vermeyeceği belirlendi.

Böylece, Vodafone'un Three UK'i 19 milyar dolara satın alması, yaklaşık 18 ay süren incelemenin ardından onaylandı.

Vodafone'un konuya ilişkin açıklamasında, birleşmenin onaylanma kararının ülkede telekomünikasyon sektörü için önemli fırsatlar doğuracağı belirtildi.

Vodafone ve Three, 50 milyon müşteriye hizmet verecek daha iyi bir 5G ağı kurmak için ülkenin telekomünikasyon altyapısına 11 milyar sterlin (14 milyar dolar) yatırım yapacak.