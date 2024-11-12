Vodafone Türkiye İlk Yarıda Büyüme Gösterdi

Ekonomi

Vodafone Türkiye, 2024-2025 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan- Eylül 2024) sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin servis gelirleri bu dönemde 42,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ı (FAVÖK) 15 milyar lira oldu.

Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29 (UMS 29) etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 39,5 milyar lira ve FAVÖK 17,1 milyar lira olarak kaydedildi.

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25,4 milyona ulaşırken, Makinelerarası İletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı 30,4 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını ise 20,2 milyona yükseltti.

Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmaya devam eden Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

Tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone'un, Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,6 milyon oldu. Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 304 milyona ulaştı.

Mali yılın ilk 6 ayında, Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı 2 bin 520 petabyte'a (PB) yükseldi.

Şirketin Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği Her Şey Yanımda, çevrim içi alışveriş platformu 2024-2025 finansal yılının ilk yarısında 52 milyon ziyarete ulaşarak erişime açıldığı tarihten itibaren toplam ziyaret sayısında 275 milyona yaklaştı.

Vodafone'un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 8,3 milyona ulaştı. Şirketin 1000'e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8,5 milyon, aylık sohbet sayısı ise 30 milyon olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone olarak, Türkiye'nin dijital ve sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirtti.

Mali yıllarının ilk yarısında servis gelirlerinin 42,1 milyar lira olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Aksoy, "Bu dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17,6 milyona ulaştı. Teknolojinin ekonomik ve sosyal açıdan sunduğu fırsatları ülkemizle en etkin şekilde buluşturmak ve Türkiye'yi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.