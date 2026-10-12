Volkswagen Grubu'nun Çin'deki teslimatları üçüncü çeyrekte yüzde 38,5 düştü - Son Dakika
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Volkswagen Grubu'nun Çin'deki teslimatları üçüncü çeyrekte yüzde 38,5 düştü

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Volkswagen Grubu'nun küresel teslimatları üçüncü çeyrekte yüzde 14,3 azalarak 1 milyon 885 bin 300'e geriledi. Çin'deki teslimatlar yüzde 38,5 düşüşle 405 bin 800'e indi, Avrupa'da elektrikli araç sipariş defteri 2025 yıl sonuna göre yaklaşık ikiye katlandı.

Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticisi Volkswagen Grubunun satışlarını Çin pazarında derinleşen daralma ve artan yerel rekabet olumsuz etkilerken, şirketin küresel teslimatlarındaki düşüş yılın üçüncü çeyreğinde hız kazandı.

Merkezi Wolfsburg'da bulunan Audi, Skoda, SEAT ve Porsche gibi markaları bünyesinde barındıran Volkswagen Grubu, yılın üçüncü çeyreği ile ocak-eylül dönemine ilişkin küresel araç teslimat verilerini açıkladı.

Buna göre, grubun küresel araç teslimatları temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalarak 1 milyon 885 bin 300'e geriledi.

Söz konusu dönemde, grubun ana markası olan Volkswagen binek araç satışları yüzde 19,3 azalışla 946 bin 600'e inerken, Volkswagen binek, Skoda, SEAT/CUPRA ve Volkswagen ticari araçları kapsayan "çekirdek marka grubu" toplam teslimatları yüzde 14 kayıpla 1 milyon 430 bin 900 oldu.

Çin ve ABD pazarlarında sert düşüş

Şirketin en büyük pazarı konumundaki Çin'de, yerel elektrikli otomobil tedarikçileriyle yaşanan yoğun fiyat rekabeti ve iç pazardaki daralma zayıf seyrin temel nedeni oldu. Üçüncü çeyrekte grubun Çin'deki araç teslimatları yüzde 38,5 azalarak 405 bin 800'e düştü.

Grubun küresel tam elektrikli araç satışları da üçüncü çeyrekte güç kaybetti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalan tam elektrikli araç teslimatları 240 bin 200 seviyesine indi.

Bu dönemde, özellikle ABD pazarında teşvik programlarının sona ermesi ve gümrük tarifelerinin baskısıyla grubun elektrikli araç satışları yüzde 86,4 düşüşle 5 bin 100'e kadar geriledi.

Volkswagen Grubu'nun toplam küresel teslimatları 9 ayda yüzde 9 geriledi

Yılın ocak-eylül döneminde ise Volkswagen Grubunun toplam küresel teslimatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 gerileyerek 6 milyon 11 bin oldu. Şirket, bu sonuçla geçen yıla kıyasla yaklaşık 600 bin daha az araç teslimatı gerçekleştirdi.

9 ayda grubun ana markası Volkswagenin binek araç satışları yüzde 13,7 düşüşle 3 milyon 14 bin olarak kayıtlara geçti. Bölgesel bazda 9 aylık teslimatlar Çin'de yüzde 30,2 azalarak 1 milyon 378 bin 800'e, Kuzey Amerika'da ise yüzde 4 düşüşle 680 bin 200'e geriledi.

Buna karşın Güney Amerika'da yüzde 4,3, Batı Avrupa'da yüzde 1,1 ve Orta/Doğu Avrupa'da yüzde 5,3'lük satış artışları kaydedildi.

Avrupa'da elektrikli araç siparişleri güçlü seyrediyor

Küresel düşüşe tezat olarak, grubun Avrupa pazarındaki elektrikli araç siparişleri güçlü bir ivme yakaladı.

Avrupa'da üçüncü çeyrekte elektrikli araç teslimatları yüzde 19,6 artarken, grubun Avrupa genelindeki elektrikli araç sipariş defteri 2025 yıl sonuna göre yaklaşık ikiye katlandı. Yeni satışa sunulan "ID. Polo", "ID. Cross", "Skoda Epiq" ve "CUPRA Raval" modellerinden oluşan uygun fiyatlı elektrikli şehir otomobili ailesi kısa sürede 150 bine yakın sipariş aldı.

Gelişmeleri değerlendiren Volkswagen Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sander, "Çin pazarındaki genel daralma, otomotiv sektörü genelinde hissedilen ortak bir zorluk olmaya devam ediyor. Öte yandan, Avrupa pazarında özellikle yeni giriş seviyesi modellerimizin desteğiyle tam elektrikli araçlara doğru ivmelenen güçlü bir eğilim görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiVolkswagen GrubuOtomobilEkonomiSon Dakika

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