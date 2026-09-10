Von der Leyen, Avrupa'nın yeryüzü güvenliği uzaydaki güvenliğine bağlı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın yeryüzündeki güvenliğinin giderek uzaydaki güvenliğine bağlı hale geldiğini belirterek, kıtanın bu alandaki rekabet gücünü ve bağımsızlığını korumak için ortak hareket etmesi ve yatırımlarını artırması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi'nde konuştu.

Uzay tabanlı sistemlerin günlük yaşamın yanı sıra ekonomi, güvenlik ve bağımsızlık açısından da kritik önem taşıdığını belirten von der Leyen, Avrupa'nın Galileo ve Copernicus gibi sistemlerle bu alanda güçlü bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Von der Leyen, Galileo'nun dünya genelinde 4,5 milyardan fazla cihaz tarafından kullanıldığını, ulaşım araçları, finans sistemleri ve elektrik şebekeleri gibi pek çok alanda hizmet verdiğini anlattı.

Copernicus sisteminin de doğal afetlerle mücadelede önemli rol oynadığına işaret eden von der Leyen, bu yaz Avrupa'daki orman yangınlarının takip edilmesinde sistemden sağlanan uydu verilerinden yararlanıldığını kaydetti.

Von der Leyen, "Yörüngelerimizde yaşananlar, güvenliğimiz açısından her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Uzay, refahımız, güvenliğimiz ve bağımsızlığımız için yeniden büyük bir sınır haline geldi. Tıpkı bugün güvendiğimiz özelliklerin on yıllar önce yapılan seçimlerin sonucu olması gibi, şu anda yaptığımız seçimler de önümüzdeki on yıllar boyunca uzaydaki yerimizi şekillendirecek." diye konuştu.

Avrupa'nın önünde çok fırsat olduğuna işaret eden von der Leyen, "Küresel uzay ekonomisinin 2035 yılına kadar neredeyse 3 katına çıkarak, günümüzdeki yaklaşık 630 milyar dolar seviyesinden 1,8 trilyon dolar civarına ulaşması bekleniyor." dedi.

Von der Leyen, Avrupa'nın bu sürece güçlü bir konumda başladığına dikkati çekerek, "En ileri teknolojilere, dünya çapında yeteneklere ve sağlam bir uzay sanayisi altyapısına sahibiz. Ancak bugünkü güç, yarınki liderliğin garantisi değildir. Avrupa'nın ön saflardaki yerini koruyabilmesi için birlikte hareket etmesi, büyük ölçekli yatırımlar yapması ve pazarını rekabetçi bir avantaja dönüştürmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile uzaya erişim konusunda yeni bir Avrupa vizyonu üzerinde çalıştıklarını bildiren von der Leyen, Avrupa'nın uydu fırlatma talebini bir araya getirerek Ariane 6 ve Vega-C gibi Avrupalı fırlatma sistemlerinin ana müşterisi olması gerektiğini belirtti.

Avrupa'nın uzay sektöründeki yatırımlarını artırdığını anlatan von der Leyen, Cassini Yatırım Fonu aracılığıyla Avrupalı uzay şirketleri için 2 milyar avroluk risk sermayesini harekete geçirdiklerini söyledi.

Von der Leyen, stratejik teknolojilerde küresel ölçekte faaliyet gösterecek Avrupalı şirketlerin ortaya çıkmasını desteklemek amacıyla 5 milyar avroluk "Scaleup Europe" fonunu kurduklarını hatırlattı.

Bütçeden 131 milyar avro kaynak

AB'nin gelecek uzun vadeli bütçesinde uzay sektörünün Avrupa Rekabetçilik Fonu'nun merkezinde yer aldığını belirten von der Leyen, gelecek bütçelerinde savunma, güvenlik ve uzay için mevcut olan finansmanın beş katına karşılık gelen 131 milyar avro teklif ettiklerini anlattı.

Von der Leyen, uydu iletişiminde frekansların Avrupa düzeyinde tahsis edileceği bir Tek Pazar oluşturmayı önerdiklerini, AB Uzay Yasası'nın da mevcut parçalı yapının yerine güvenlik, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik alanlarında ortak bir Avrupa çerçevesi getireceğini ifade etti.

Avrupa'da navigasyon sinyallerinin karıştırılması ve yanıltılması, uydu ağlarına yönelik siber saldırılar ve hava sahasındaki insansız hava araçlarının giderek daha ciddi tehdit oluşturduğunu belirten von der Leyen, "Mesaj açık, yeryüzündeki güvenliğimiz giderek uzaydaki güvenliğimize bağlı hale geliyor." dedi.

Von der Leyen, bu nedenle güvenli iletişim sağlamak amacıyla çok yörüngeli IRIS uydu sistemini kurduklarını belirterek, sistemin 350'den fazla uydudan oluşacak şekilde genişletilmesi kararı aldıklarını anımsattı.

İlk uyduların 2029'da fırlatılacağını aktaran von der Leyen, söz konusu tarihe kadar mevcut imkanların bir araya getirilerek güvenli iletişim kapasitesi sağlanacağını ifade etti.

Von der Leyen, "Bir kriz anında Avrupa, kendi koşullarıyla bağlantı kurabilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Uzay Kalkanı

Avrupa'nın uzay tabanlı sistemlerini artan tehditlere karşı koruması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, bu amaçla "Avrupa Uzay Kalkanı"nı geliştirdiklerini söyledi.

Von der Leyen, söz konusu sistemle sinyal karıştırma ve sahte sinyal gönderme girişimlerine karşı savunmanın güçlendirilmesinin, uzay tabanlı erken uyarı kapasitesi oluşturulmasının ve Avrupa uydularının daha etkin korunmasının hedeflendiğini belirtti.

Bu kabiliyetlerin hiçbir AB ülkesi tarafından tek başına geliştirilemeyeceğine dikkati çeken von der Leyen, Avrupa'nın güçlerini birleştirerek gerekli ölçeğe ulaşabileceğini ifade etti.