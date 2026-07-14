Warsh'tan Enflasyona Reform Önerisi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, uzun süredir bankanın hedefinin üzerinde seyreden enflasyonu "haksız bir yük" ve "vergi" olarak nitelendirerek, bunun ortadan kaldırılması için para politikası yaklaşımında bir rejim değişikliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Warsh, ABD Kongresi'nde yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ilk gününde ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katıldı. Yaklaşık 3 saat süren oturumda Warsh, komite üyelerinin sorularını yanıtladı.

Fiyat istikrarını mevcut araçlarla kısa vadede nasıl sağlayacağına yönelik soru üzerine Warsh, ekonomik büyümenin daha geniş tabanlı olmasını ve enflasyondaki yükselişin daha sınırlı kalmasını istediklerini söyledi.

Warsh, yurt dışındaki çatışmalar gibi Fed'in kontrolü dışında gelişen pek çok unsur olduğuna işaret ederek, bunlar üzerinden doğrudan kontrollerinin olmadığını kaydetti.

Enflasyonun bir tercih olduğunu belirten Warsh, fiyat istikrarını yeniden sağlamaya yönelik üç şeye odaklandıklarını aktardı.

Warsh, ilk olarak fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, ikinci olarak sorumluluğu üstlendiklerini kaydetti.

Fed Başkanı Warsh, "Şu anda sorumluluğu başkalarına atıp suçu başkalarına yüklemenin sırası değil. Fed, fiyat istikrarını sağlayabilir ve sağlayacaktır." diye konuştu.

Fed'in hedefine ulaşmasına yardımcı olacak araçlara da sahip olduğunu belirten Warsh, bankanın faiz oranları ve bilanço politikası araçlarına işaret etti.

Warsh'a göre 2020'deki enflasyon çerçevesi "bir hata"

Fed'in 2020'de benimsediği ve daha yüksek enflasyona tolerans gösteren politika çerçevesinden vazgeçme kararını nasıl değerlendirdiği sorulan Warsh, söz konusu dönemde yeni çerçeve açıklandığında bu konuda oldukça eleştirel olduğunu anımsatarak, söz konusu yaklaşımın beklenenden daha yüksek enflasyona yol açtığını dile getirdi.

Warsh, söz konusu çerçeve için "Bu bir hataydı. Söz konusu çerçeve hedeflerine ulaşamadı, seleflerimin ben göreve gelmeden önce bunu ele almalarından memnunum." dedi.

Tüm merkez bankacılarının hata yapabileceğini belirten Warsh, ancak hataların açıkça kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Warsh, "Eğer o hata daha erken kabul edilseydi, son beş yıldır bu gereksiz verginin yükünü taşımak zorunda kalmazdık." diye konuştu.

Warsh, bu nedenle reform odaklı hareket ettiklerine işaret ederek, Fed'in kullandığı enflasyon çerçevelerini yeniden gözden geçirmeyi amaçlayan bir çalışma grubu kurulduğunu aktardı.

Enflasyonu "haksız bir yük" ve "vergi" olarak nitelendirdi

Warsh, göreve başlamasının ardından geçen altı haftada düşünce tarzında köklü bir değişim ve para politikasının en az beş boyutunda hayata geçirilecek bir dizi reformu başlattıklarına işaret ederek, bu süreçte büyük ilerleme kaydettiklerini, bu fırsatı akılcı bir şekilde değerlendirmenin önemli olduğunu ifade etti.

Enflasyonun uzun süre hedefin üzerinde kalmasına vurgu yapan Warsh, şunları kaydetti:

"63 ay hedefin üzerinde seyreden enflasyon Amerikan halkı ve işletmeleri üzerinde haksız bir yük ve vergi oluşturdu. Bu vergiyi ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Bu, politika alanında bir rejim değişikliğine ihtiyacımız olduğu ve bazıları işe yarayan, bazıları ise yaramayan uygulamaları yeniden gözden geçirmemiz gerektiği anlamına geliyor. İşte yapmayı hedeflediğimiz şey bu ve daha yeni başlıyoruz."

Çalışma gruplarının bulguları periyodik olarak paylaşılacak

Para politikasının işleyişini gözden geçirmek üzere oluşturulan beş çalışma grubuna ilişkin soruları yanıtlayan Warsh, bu grupların şu anda "keşif aşamasında" olduğunu, temel ilklere geri dönüp bankanın ne yaptığını ve nelerin iyileştirilebileceğini belirleme görevini verdiğini belirtti.

Warsh, çalışma gruplarının görüşlerinin öncelikle karar alıcılarla paylaşılacağını ve hiçbir şeyin gizli tutulmayacağını kaydetti.

Fed Başkanı Warsh, yıl sonuna kadar bu konudaki sonuçları ve düşünceleri periyodik olarak paylaşacağını belirterek, "Umarım bazı somut sonuçlara ulaşmış oluruz." dedi.

Fed'in hedefinin üzerinde seyreden enflasyonun bankanın iletişimi dahil reformlar hakkında düşünmenin acil bir öneme sahip olduğunu gösterdiğini vurgulayan Warsh, "İletişimdeki değişikliklerin hiçbirinin bilgileri gizlemeye yönelik olmasını beklemiyorum. İletişimdeki değişikliğin amacı tek bir şeyi doğru yapmaktır, o da para politikasını doğru uygulamak." diye konuştu.

Enflasyon verilerine temkinli yaklaşım

ABD'de bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesi de sorulan Warsh, söz konusu verilerin beklentilere kıyasla olumlu olduğunu söyledi.

"Görev tamamlandı" demeyeceğini belirten Warsh, yapılacak çok iş olduğunu, karar verme sürecini destekleyecek daha iyi veriler olsaydı kendini daha güvende hissedeceğini ifade etti.

Warsh, çalışma gruplarından birinin verilere odaklanacağını anımsatarak, "Verilerle ilgili bir çalışma grubu kurmamın nedeni, verileri abartılı yorumlamak ya da istediğim kısımları seçerek değerlendirmek istemememdir. Bu sabahki verilere bakıp 'Görev tamamlandı, her şey yolunda' diyenler olabilir. Benim görüşüm bu değil." diye konuştu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,5 ile beklentilerin altında arttı.