WePlay ve Yedikule Barınağı'ndan Sokak Kedileri İçin İşbirliği

WePlay, Yedikule Hayvan Barınağı ile 'Sokak Kedileri İçin Bulut Koruyucu Girişimi'ni başlatmak üzere işbirliği yaptığını duyurdu.

Sosyal eğlence alanında faaliyet gösteren WePlay, Yedikule Hayvan Barınağı ile 'Sokak Kedileri İçin Bulut Koruyucu Girişimi'ni başlatmak üzere işbirliği yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; temelinde teknoloji aracılığıyla nezaketi güçlendirmek ve sosyal bağlantılar aracılığıyla sıcaklığı yaymak, felsefesi yatan bu kampanya, Z kuşağı kullanıcılarını sokak kedilerinin içinde bulunabileceği kötü durumlara karşı harekete geçirmek ve hayırseverlik çabalarının kapsamını genişletmek için çevrimiçi etkileşimleri, çevrimdışı etkinlikleri ve hayırsever bağışları bir araya getiriyor.

WePlay, kampanyadan elde edilecek tüm geliri Yedikule Hayvan Barınağı'na bağışlanmak üzere kediler için kurtarma malzemelerine dönüştürmeyi üstlendi. - İSTANBUL