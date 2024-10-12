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Ekonomi

WoodTech Fuarı İstanbul'da Başladı

Ağaç işleme makineleri sektörünün buluştuğu WoodTech Fuarı, 5 gün süresince İstanbul'da devam ediyor.

12.10.2024 16:49
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Ağaç işleme makineleri sektörünü bir araya getiren 37. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar ve El Aletleri Fuarı WoodTech, 5 gün boyunca İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

RX Tüyap organizasyonunda, Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) ve Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu (EUMABOIS) işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2017 yılından itibaren aralıksız cari fazla veren sektörü bir araya getiren fuarda, 300'ü aşkın firma ve temsilcisi, 5 gün boyunca küresel vitrinde son teknoloji makinelerini sergileyecek.

Orta Doğu, Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Asya gibi stratejik bölgelerden yoğun katılımın olduğu fuarda, 4 bini yabancı sektör profesyoneli olmak üzere yaklaşık 25 bin ziyaretçi ağırlanacak.

Ziyaretçi ülkeler arasında ABD, Rusya, Almanya, Polonya, İtalya, Cezayir, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ticari işbirliği için kritik öneme sahip ülkeler bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş, ağaç işleme makineleri sektörünün üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalıştığını belirtti.

Ana ihracat pazarı olan Avrupa başta olmak üzere dünyada belirsizliğin hakim olduğuna işaret eden Toktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Bu dönemde özellikle ihracatımıza en az hasar gelecek şekilde pozisyon almanın gayreti içerisindeyiz. WoodTech bu noktada başrolü oynuyor. Ağaç işleme makineleri sektörü bugün, Avrasya'nın kendi alanında en büyük buluşmasında dünya devlerini evinde ağırlıyor. 2024 için ana hedefimiz, ihracatta geçen yıl yakaladığımız 160 milyon dolarlık rakamın altına düşmemek. Yeni dönemdeki ana hedefimiz halihazırda ihracat yaptığımız pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek, sonrasında ise yeni alternatif pazar arayışları için var gücümüzle çalışmak olacak."

RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner de fuarın sadece bir ticaret platformu değil, aynı zamanda yeni fırsatların keşfedildiği, iş ortaklıklarının filizlendiği ve sektörün büyüme ivmesini daha da artırdığı bir buluşma noktası olduğunu anlattı.

Sergilenen her teknoloji ve çözümün hem yerel hem de global ölçekte sektörün gücünü yansıttığına dikkati çeken Öner, "Bizler, bu fuarın bir parçası olarak, Türkiye'nin ağaç işleme teknolojilerindeki öncülüğünü ve vizyonunu dünya sahnesine taşıyoruz. Katılımcılarımızın tutkusu, emeği ve yaratıcı düşünceleriyle geleceğin üretim standartlarını belirleyeceğimizden hiç şüphem yok. Hep birlikte daha parlak bir yarına imza atmak için buradayız. Bu sinerjiye ortak olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi WoodTech Fuarı İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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