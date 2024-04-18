Yabancılar Türkiye'deki Hisse Senetlerine Yatırım Yapmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yabancılar Türkiye'deki Hisse Senetlerine Yatırım Yapmaya Devam Ediyor

Yabancılar Türkiye\'deki Hisse Senetlerine Yatırım Yapmaya Devam Ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 5 Nisan haftasında 362,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancıların net hisse senedi alımı 22 Mart haftasından bu yana 1 milyar 59 milyon dolara ulaştı. Yabancı yatırımcıların bu alımları, aralıktan bu yana en güçlü yabancı yatırımcı alımına işaret ediyor.

18.04.2024 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre; yurt dışında yerleşik kişiler 5 Nisan haftasında 362,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı. 22 Mart haftasından bu yana yabancıların net hisse senedi alımı 1 milyar 59 milyon dolara ulaştı.

TCMB, haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Nisan haftasında net 362,9 milyon dolarlık hisse senedi, 86,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 37,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşiklerin 22 Mart haftasından bu yana net hisse senedi alımı 1 milyar 59 milyon dolara ulaşırken, 3 haftalık periyotlar dikkate alındığında bu durum aralıktan bu yana en güçlü yabancı yatırımcı alımına işaret ediyor.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 29 Mart itibarıyla 34 milyar 69,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Nisan'da 36 milyar 571,1 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 386,1 milyon dolardan 2 milyar 483,2 milyon dolara ve ŞBS stokları ise 112,5 milyon dolardan 151,9 milyon dolara çıktı.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 22 Mart, TCMB, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yabancılar Türkiye'deki Hisse Senetlerine Yatırım Yapmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TİP İstanbul İl Örgütü, Asgari Ücret Artışı İçin Protesto Etti
    22:03 TİP İstanbul İl Örgütü, Asgari Ücret Artışı İçin Protesto Etti

    Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü, hükümete gönderdiği açık mektupta asgari ücretin yılda bir kez artmasını isteyen Merkez Bankası Başkanı ve bu yıl asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Merkez Bankası önünde düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti. TİP üyeleri, Merkez Bankası Başkanı'nın hemen görevden alınmasını istedi.

  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Ayarlama ve Başlatma Safhası Başladı
    19:56 Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Ayarlama ve Başlatma Safhası Başladı

    Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) ayarlama ve başlatma safhasının santralin ömrü için çok önemli bir aşama olduğunu belirtti. Radchenko, birinci ünitede nükleerle ilgili binalarda ana inşaat çalışmalarının tamamlandığını ve şu anda ayarlama ve başlatma çalışmalarına kapsamlı olarak başladıklarını söyledi. Kontrollerin ardından sıcak ve soğuk deneme aşamasına geçileceğini belirten Radchenko, bu yılın sonuna kadar birinci ünitede ilk test elektrik enerjisini elde etmeyi planladıklarını ifade etti.

  • Söğütlü OSB'de 40 firma ile sözleşme imzalandı
    19:34 Söğütlü OSB'de 40 firma ile sözleşme imzalandı

    Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kurulması planlanan karma organize sanayi bölgesinde yatırım yapmak isteyen 40 firma ile sözleşme yapıldı. Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ön tahsis protokol toplantısı, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan yetkililer, yatırımcıların seçimi konusunda titiz davrandıklarını ve Söğütlü OSB'nin şehrin ihracat hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti. Yeni OSB'nin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür edildi ve yatırımcı firmalarla ön sözleşme imzalandı.

  • Van TSO, 'K' Türü Yetki Belgesi Verme Yetkisini Tekrar Aldı
    19:19 Van TSO, 'K' Türü Yetki Belgesi Verme Yetkisini Tekrar Aldı

    Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, Van'da her türlü yük taşımacılığı yapanlara 'K' Türü yetki belgesi verme yetkisini tekrar kazandıklarını açıkladı. Uzun süren çalışmalar sonucunda yetkinin geri alınmasıyla Van TSO'nun itibarının geri kazanılacağı ve kullanıcıların işlemlerinin kolaylaşacağı belirtildi.

  • Türk Müteahhitler Birliği Başkanı: Türk müteahhitliği dünyada bir marka haline geldi
    19:13 Türk Müteahhitler Birliği Başkanı: Türk müteahhitliği dünyada bir marka haline geldi

    Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitliğinin dünyada bir marka haline geldiğini belirterek, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde çalıştıklarını ve Sahra Altı Afrika bölgesindeki faaliyetlerini artırdıklarını söyledi. Türk müteahhitlik firmalarının mart sonu itibarıyla 136 ülkede, 507 milyar dolar tutarında 12 binin üzerinde proje üstlendiği ifade edildi.


21:27 Tokat’taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
21:20 Kenya’da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti Kenya'da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti
20:01 İşte Tokat’taki 5,6’lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
19:06 Sarıyer’de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
18:16 Tokat’ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:38 Türkiye yerini garantiledi Şampiyon takım, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak. Türkiye yerini garantiledi! Şampiyon takım, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.
22:22 10 dakika yetti İrfan Can Kahveci’den Olympiakos’a süper gol 10 dakika yetti! İrfan Can Kahveci'den Olympiakos'a süper gol
21:45 Ferdi Kadıoğlu’na yakın markaj Arsenal, milli yıldız için Kadıköy’de Ferdi Kadıoğlu'na yakın markaj! Arsenal, milli yıldız için Kadıköy'de
18:54 İngilizler duyurdu Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Liverpool’dan İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:35 Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 22:48:20. #1.13#
SON DAKİKA: Yabancılar Türkiye'deki Hisse Senetlerine Yatırım Yapmaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement