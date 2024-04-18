(ANKARA) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre; yurt dışında yerleşik kişiler 5 Nisan haftasında 362,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı. 22 Mart haftasından bu yana yabancıların net hisse senedi alımı 1 milyar 59 milyon dolara ulaştı.
TCMB, haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Nisan haftasında net 362,9 milyon dolarlık hisse senedi, 86,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 37,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.
Yurt dışında yerleşiklerin 22 Mart haftasından bu yana net hisse senedi alımı 1 milyar 59 milyon dolara ulaşırken, 3 haftalık periyotlar dikkate alındığında bu durum aralıktan bu yana en güçlü yabancı yatırımcı alımına işaret ediyor.
Yurt dışında yerleşik kişilerin, 29 Mart itibarıyla 34 milyar 69,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Nisan'da 36 milyar 571,1 milyon dolara yükseldi.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 386,1 milyon dolardan 2 milyar 483,2 milyon dolara ve ŞBS stokları ise 112,5 milyon dolardan 151,9 milyon dolara çıktı.
Son Dakika › Ekonomi › Yabancılar Türkiye'deki Hisse Senetlerine Yatırım Yapmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü, hükümete gönderdiği açık mektupta asgari ücretin yılda bir kez artmasını isteyen Merkez Bankası Başkanı ve bu yıl asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Merkez Bankası önünde düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti. TİP üyeleri, Merkez Bankası Başkanı'nın hemen görevden alınmasını istedi.
Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) ayarlama ve başlatma safhasının santralin ömrü için çok önemli bir aşama olduğunu belirtti. Radchenko, birinci ünitede nükleerle ilgili binalarda ana inşaat çalışmalarının tamamlandığını ve şu anda ayarlama ve başlatma çalışmalarına kapsamlı olarak başladıklarını söyledi. Kontrollerin ardından sıcak ve soğuk deneme aşamasına geçileceğini belirten Radchenko, bu yılın sonuna kadar birinci ünitede ilk test elektrik enerjisini elde etmeyi planladıklarını ifade etti.
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kurulması planlanan karma organize sanayi bölgesinde yatırım yapmak isteyen 40 firma ile sözleşme yapıldı. Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ön tahsis protokol toplantısı, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan yetkililer, yatırımcıların seçimi konusunda titiz davrandıklarını ve Söğütlü OSB'nin şehrin ihracat hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti. Yeni OSB'nin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür edildi ve yatırımcı firmalarla ön sözleşme imzalandı.
Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, Van'da her türlü yük taşımacılığı yapanlara 'K' Türü yetki belgesi verme yetkisini tekrar kazandıklarını açıkladı. Uzun süren çalışmalar sonucunda yetkinin geri alınmasıyla Van TSO'nun itibarının geri kazanılacağı ve kullanıcıların işlemlerinin kolaylaşacağı belirtildi.
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitliğinin dünyada bir marka haline geldiğini belirterek, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde çalıştıklarını ve Sahra Altı Afrika bölgesindeki faaliyetlerini artırdıklarını söyledi. Türk müteahhitlik firmalarının mart sonu itibarıyla 136 ülkede, 507 milyar dolar tutarında 12 binin üzerinde proje üstlendiği ifade edildi.
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