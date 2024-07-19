Yabancılar Yıl Başından Bu Yana 10 Milyar 503 Milyon Dolarlık DİBS Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Yabancılar Yıl Başından Bu Yana 10 Milyar 503 Milyon Dolarlık DİBS Aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Temmuz haftasında 895,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların yıl başından bu yana DİBS alımı 10 milyar 503 milyon dolara ulaştı. Yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku da 13 milyar 235,8 milyon dolara çıkarak en yüksek seviyeye ulaştı.

19.07.2024 14:53
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Yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Temmuz haftasında 895,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların yıl başından bu yana DİBS alımı 10 milyar 503 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 57,7 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 895,4 milyon dolarlık net DİBS ve 10,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Böylece yurt dışında yerleşikler, yıl başından bu yana 10 milyar 503 milyon dolarlık DİBS alırken, DİBS stoku da 13 milyar 235,8 milyon dolara çıkarak 14 Şubat 2020 haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin 40 milyar 823,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku 41 milyar 52,2 milyon dolara ve ÖST stokları da 417,9 milyon dolardan 423,7 milyon dolara çıktı.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yabancılar Yıl Başından Bu Yana 10 Milyar 503 Milyon Dolarlık DİBS Aldı - Son Dakika

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